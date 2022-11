Pedone investito da un'auto, poi tamponata da una moto, in due a Cattinara

TRIESTE - Carambola in viale Miramare e due feriti finiscono a Cattinara. All'altezza del civico 20, poco dopo le 17, un pedone settantenne è stato investito da una autovettura che successivamente è stata tamponata da un trentenne a bordo di una motocicletta. Il pedone è stato sbalzato per circa quattro metri e ha riportato un trauma cranico, più un forte trauma alla spalla sinistra. Il motociclista che aveva tamponato l'autovettura ha riportato un trauma agli arti superiori. Sul posto, oltre la polizia locale per i rilievi del sinistro, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e trasportando i malcapitati al pronto soccorso.