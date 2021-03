Violento frontale in curva sulla Sp1: 56enne all'ospedale

Frontale sulla curva SP1 ad Aurisina. È successo intorno alle 19, quando per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina si sono scontrate una Smart e una Ford Fiesta. Ferita la conducente della Smart, una donna di 56 anni, che è stata trasportata in ospedale. Illeso invece il conducente 24enne della Ford Fiesta. Sul posto personale sanitario e i vigili del fuoco di Opicina. Per i rilievi sono ancora impegnati i Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, aiutati da una pattuglia dei Carabinieri di Duino per viabilità.