Schiacciato da un portone nello stabilimento Wartsila: operaio a Cattinara

SAN DORLIGO - Un operaio rimane schiacciato da un pesante portone e viene soccorso dal 118: è successo nel primo pomeriggio di oggi, 11 aprile, nello stabilimento della Wartsila a San Dorligo della Valle. L'uomo, un cittadino tunisino di 61 anni, era probabilmente impiegato in una ditta esterna. A estrarlo sono stati i colleghi, poi è intervenuto il 118 e il personale sanitario lo ha portato all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Avrenbbe riportato un trauma toracico, addominale e anche agli arti, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia di stato.