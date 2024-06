Incidente sul lavoro a Gorizia, un trentenne elitrasportato a Cattinara

GORIZIA - Incidente sul lavoro nel capoluogo isontino: Oggi alle 13.41, come indicato dalla centrale operativa Sores, un uomo di trent'anni è scivolato in uno scavo di un cantiere allestito in via Manzoni. Allertati i vigili del fuoco e i carabinieri di Gorizia. Sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 che, in ambulanza, hanno condotto in codice giallo l'uomo presso l'elipiazzola dell'Ospedale di Gorizia. Da lì, in codice rosso, forse per l'aggravarsi delle condizioni, l'uomo è stato elitrasportato al nosocomio di Cattinara. L'automedica non è potuta intervenire perchè in contemporanea era impegnata a Lucinico, sulla strada regionale 354, per un incidente una moto e un camion, con il motociclista del 1966 che è stato trasportato all'ospedale di Udine in codice rosso con un grave trauma all'arto inferiore. Notizie in aggiornamento