Incidente sul lavoro a Monfalcone: 27enne a Cattinara

MONFALCONE (GO) - Un uomo di 27 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Monfalcone, dopo un trauma da schiacciamento. E' successo stamattina, lunedì 10 giugno, intorno alle 10, in un'azienda con sede in via Timavo. Sul posto il 118, la polizia di Stato di Gorizia in ausilio del personale Asugi. Come spiegato dalla centrale operativa Sores in una nota, il ferito è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Notizia in aggiornamento.