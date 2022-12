Terribile incidente in moto a Talmassons: morti due triestini

Tragica morte in moto per due persone residenti a Trieste, un uomo di 50 anni e una donna di 38: i due sono deceduti a Talmassons, in provincia di Udine, nella tarda mattinata di oggi, domenica 11 dicembre. E' accaduto sulla strada regionale Napoleonica, all'altezza dell'incrocio con via Pozzecco. Per cause ancora al vaglio il mezzo a due ruote, una Harley Davidson, e un'auto guidata da una 54enne si sono scontrati con violenza e i centauri sono stati sbalzati al suolo. Le ferite riportate dai due sono risultate purtroppo fatali. Sul posto l'elicottero del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non sono ancora note le generalità delle vittime. Notizia in aggiornamento.