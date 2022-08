Incidente con gas tossico alle terme in Croazia: 19 intossicati, uno è grave

Incidente nello stabilimento termale di Tuhelj a Zagabria: ieri, venerdì 19 agosto, un composto chimico per la disinfezione dell'acqua è finito nel serbatoio sbagliato e 19 persone sono state soccorse per problemi respiratori e cutanei. Di questi, 11 sono in ospedale e una in terapia intensiva. La sua prognosi è riservata. L'errore, commesso dal dipendente di una ditta che fornisce l'ipoclorito di sodio allo stabilimento termale, ha portato a una reazione chimica che ha portato alla diffusione di un gas tossico. Le terme sono ora riaperte al pubblico.