Incidente tra auto e ambulanza tra piazza Dalmazia e via Martiri della Libertà

TRIESTE - Incidente tra ambulanza e autovettura tra piazza Dalmazia e l'inizio di via Martiri della Libertà. Sul posto la polizia di Stato e la polizia locale. Ferito in maniera lieve ma sotto choc il conducente dell'auto mentre i conducenti dell'ambulanza non hanno riportato ferite. A causa dell'incidente si sono creati disagi sulle direttrici di via Carducci, via Fabio Severo e via Fabio Filzi.