Auto contromano evita un autobus e finisce sul muretto a secco

Un incidente si è verificato intorno alle 16:30 sulla strada provinciale 1 che collega Trebiciano e Opicina, all’altezza dei campi da calcio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo alla guida dell'automobile viaggiava contromano a velocità elevata, probabilmente per concludere un sorpasso. Ad un certo punto si è trovato di fronte un autobus e, per evitarlo, ha sterzato impattando contro il muretto a secco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara, mentre la conducente dell’autobus è in stato di shock. Sul posto vigili del fuoco, polizia e gli operatori del 118. Notizia in aggiornamento