Brutto incidente in val Rosandra, giovane portato in elicottero in ospedale

SAN DORLIGO DELLA VALLE - Un diciassettenne è finito in ospedale dopo essere rimasto ferito durante un'escursione in val Rosandra. L'episodio è avvenuto tra le 13 e le 14:30 di oggi 4 maggio. Sul posto sono accorsi i tecnici del Soccorso alpino, assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Il giovane ha subito una profonda ferita ad un arto a causa del distacco di un pezzo di roccia a poca distanza dalla chiesetta di Santa Maria in Siaris. Il malcapitato è stato quindi soccorso dai tecnici e dai sanitari e, subito dopo, è stato imbarellato e trasportato a bordo dell'elicottero che l'ha trasportato al pronto soccorso.