Perde il controllo dell'auto e centra un negozio: un ferito

Perde il controllo dell'auto e finisce contro la vetrina di un negozio di alimentari indiano. E' successo in via D'Azeglio 3, intorno alle 17:30 di oggi, 7 gennaio. A seguito dell'impatto è rimasta ferita una persona che si trovava all'interno dell'esercizio. Le due persone a bordo della Peugeot 206, conducente e passeggero, sono invece rimaste illese. Dinamica al vaglio della Polizia Locale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Notizia in aggiornamento