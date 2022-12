Causa un incidente e fugge, pirata della strada fermato il giorno dopo

Nei giorni scorsi una pattuglia del Nucleo tecnologie stradali della Polizia Locale ha fermato una Volkswagen Passat con targa slovena le cui ricerche erano state diramate nella serata precedente perché responsabile di aver causato un incidente stradale in via Carducci e di esserse fuggito. Dopo averlo individuato lungo la strada statale 202 ex Gvt, la pattuglia è riuscita a raggiungerlo in via Valmaura, all'intersezione con la via De Jenner. Una volta fermata l'autovettura e, grazie all'intervento coordinato con il personale del Nucleo Infortunistica, l'uomo ha amesso le sue responsabilità e veniva scortato in caserma dove gli sono state contestate le violazioni relative all'incidente accaduto in via Carducci la sera precedente e alla svolta irregolare messa in atto in via de Jenner.