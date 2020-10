La corsa finisce contro un muro a Servola, due automobilisti a Cattinara

Poco prima delle 2 di notte di oggi 7 ottobre i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti in via di Servola all'altezza del civico 84 per un incidente stradale. Coinvolto nel sinistro un autoveicolo che è finito contro il muro di una casa. I due occupanti a bordo del mezzo, un ragazzo del 1994 e una donna di 20 anni più grande, sono rimasti feriti non gravemente e sono stati trasportati dal personale sanitario del 118 all'ospedale di Cattinara. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto anche i carabinieri per accertare le cause del sinistro.

Un altro intervento

Sempre i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste ed il personale sanitario del 118 sono intervenuti nella mattinata di ieri 6 ottobre all'interno del parcheggio di un supermercato situato in Viale Campi Elisi per soccorrere una persona.

La signora, di 88 anni, è andata a sbattere con il suo autoveicolo contro un cancello ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara per accertamenti dal personale sanitario.

