Brutto incidente in via Giulia, scooterista a Cattinara

Brutto incidente questa sera tra uno scooter e una Fiat 600 in via Giulia davanti alla caserma della Guardia di Finanza. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al mezzo a due ruote. Lo scontro sarebbe avvenuto a causa del tentativo di inversione a u compiuto dalla Seicento che da via dello Scoglio avrebbe tentato di immettersi su via Giulia in direzione San Giovanni.

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi.