Perde il controllo e finisce sotto un'auto: scooterista a Cattinara

TRIESTE - E' finito in codice giallo a Cattinara lo scooterista ottantenne che nel pomeriggio di oggi 2 gennaio in via Locchi è rimasto vittima di un brutto incidente. L'uomo si trovava alla guida del mezzo a due ruote quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo ed è finito contro una autovettura, per poi carambolare rimanendo incastrato sotto un'altra automobile presente sulla scena. Lo scooterista ha riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con automedica e ambulanza, anche i vigili del fuoco che hanno operato per estrarre l'uomo da sotto la vettura.