Investita da uno scooter in via Molino a vento, donna di 49 anni a Cattinara

E' stata portata a Cattinara dall'ambulanza la 49enne che questa mattina è stata investita da uno scooter nei pressi di via Molino a vento. Secondo i primi elementi a disposizione, la donna avrebbe riportato forti traumi agli arti inferiori. In ospedale è finito anche il conducente del mezzo a due ruote, un 50enne residente a Trieste che si trovava in sella al suo Yamaha Cygnus. Per lui una possibile frattura del polso sinistro.