Incidente in via Molino a Vento, tre mezzi coinvolti: scooterista all'ospedale

Un incidente che ha coinvolto tre mezzi si è verificato oggi in via Molino a Vento alle 14:20. Ad avere la peggio uno scooterista, che ha riportato delle ferite ed è stato portato all'ospedale di Cattinara dagli operatori del 118. E' successo in prossimità del passaggio pedonale all'altezza del civico 115. Un furgoncino procedeva in salita e si è fermato a causa di un pedone che attraversava le strisce e lo scooter che seguiva il mezzo, un Kymco Agility, per evitarlo ha deviato nella corsia opposta, finendo contro un'auto che procedeva in discesa (una fiat Panda). L'auto ha subito danni ingenti ma il guidatore (V.R.) è rimasto illeso. Non così lo scooterista, un uomo di 57 anni con iniziali G.G., che non è tuttavia in pericolo di vita, anche se il mezzo è rimasto distrutto. Quasi nessun danno per il furgone. Le dinamiche sono al vaglio della polizia locale, che si è occupata della viabilità. La via è rimasta chiusa per circa un'ora.