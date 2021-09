Incidente in via Piccardi: scooterista all'ospedale

Un incidente si è verificato oggi, mercoledì 22 settembre, alle 12:35 in via Piccardi all'incrocio con via dei Leo. Coinvolta una Kia Picanto e uno scooter Piaggio Aprilia 125. Il conducente dell'auto, scendendo lungo via dei Leo da via Rossetti, ha mancato la precedenza allo scooter. In seguito all'urto il giovane centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato a Cattinara dal 118. Sembra che le sue condizioni non siano gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezzora.