Tamponamento a catena in via Rossetti: coinvolte tre auto, due feriti

TRIESTE - Un tamponamento a catena si è verificato oggi in via Rossetti, tre le auto coinvolte e due persone sono rimaste ferite. E' successo intorno alle 11:30 all'altezza del liceo Petrarca. Una Hyunday I20, condotta da un maschio, ha tamponato una Ford Transit, che a sua volta è finita contro una Citroen. Queste ultime erano ferme per far passare una persona all'attraversamento pedonale. I conducenti della Hyunday e della Citroen sono rimasti feriti ma le loro condizioni non sarebbero gravi, mentre il conducente della Transit è rimasto illeso. Sul posto due pattuglie della polizia locale e il 118. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e gestito gli ovvi disagi al traffico.