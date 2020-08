Investita sulle strisce in via Svevo: rimangono gravi le condizioni della 55enne

Rimangono molto gravi le condizioni di salute in cui versa la 55enne triestina investita sulle strisce pedonali in via Svevo sabato 1 agosto e ricoverata all'ospedale di Cattinara. La donna era stata centrata da un'autovettura che l'aveva sbalzata sull'asfalto a distanza di qualche metro. Nel violento impatto con la macchina aveva riportato un grave trauma alla colonna vertebrale e, dopo essere stata intubata, era stata trasportata in condizioni già molto serie nel reparto di Rianimazione dove tuttora si trova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.