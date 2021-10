Investe uno scooter e scappa: rintracciato e denunciato giovane di 22 anni

Il sinistro si è verificato la scorsa notte in via Svevo. Sul posto i sanitari del 118 e personale della Squadra Volante

La scorsa notte la Squadra Volante ha denunciato un barese del 1999 per essere scappato dopo aver causato un incidente nel quale è rimasto ferito il conducente di un motorino. L'episodio è avvenuto in via Svevo. Il giovane è stato preso dal panico ed è fuggito. Lo scooterista è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto poco dopo. Ad incastrare il giovane automobilista sono stati alcuni passanti che hanno preso nota della targa dell'autovettura. Subito dopo le Volanti hanno iniziato le ricerche della macchina, ritrovata parcheggiata in piazzale delle Puglie. Successivamente è stato rintracciato il guidatore che ammetteva le proprie responsabilità.