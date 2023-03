Ciclista ha un malore e batte la testa, 67enne in pronto soccorso

TRIESTE - Un ciclista di 67 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente avvenuto verso le 13:30 in via Udine. L'uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando, dopo essere stato colto da un malore, è rovinato a terra procurandosi un grave trauma cranico. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che, visto lo stato confusionale del malcapitato, ha prestato i primi soccorsi. Non è in pericolo di vita.