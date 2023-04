Incidente in viale D'Annunzio: due feriti a Cattinara

TRIESTE - Due persone sono state assistite dai sanitari questa mattina poco dopo le 7 per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in viale Gabriele D'Annunzio. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrate due vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 con ambulanza e automedica, inviati dalla Sores. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Cattinara.