Brutto investimento in Carso, anziana grave a Cattinara

SISTIANA (Trieste) - Una donna di 86 anni è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara dopo essere stata investita da una autovettura guidata da un uomo anziano. L'episodio è avvenuto a Visogliano, in comune di Duino Aurisina. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, non avrebbe visto la donna che in quel momento stava attraversando la strada. La malcapitata è stata sbalzata di circa tre metri ed ha subito un grave trauma cranico. I sanitari del 118 sono intervenuti con ambulanza e l'automedica di Opicina e hanno intubato e stabilizzato la donna. Subito dopo la corsa all'ospedale di Cattinara. Sul posto, per i rilievi, anche polizia e carabinieri.