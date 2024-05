Morti sul lavoro, in Fvg tre i decessi nel primo trimestre del 2024

TRIESTE - Il Friuli-Venezia Giulia si colloca in zona gialla nella mappatura relativa alle morti sul lavoro, con un indice di incidenza di mortalità per milione di lavoratori pari a 5,8 contro il 6,4 che rappresenta il medio nazionale. E' quanto elaborato dall'Osservatorio Vega Engineering di Venezia. Stabile il numero assoluto di infortuni: nel primo trimestre del 2024, infatti, si sono verificati quattro infortuni, lo stesso numero registrato nel primo trimestre del 2023. Sono due le provincie del Fvg che presentano un rischio infortunistico più elevato di quello nazionale e che si collocano così zona rossa e sono quella di Gorizia e quella di Pordenone, con indici rispettivamente pari a 17,7 e a 14,8. In zona bianca ci sono Trieste e Udine, entrambe con indice di mortalità a zero. Dicevamo, sono quattro i decessi da gennaio a marzo 2024 (come nel 2023): 3 quelli rilevati in occasione di lavoro e 1 in itinere. Il più elevato numero di decessi totali si è verificato in provincia di Pordenone, con due casi, seguita da Udine e Gorizia, con un decesso ciascuno. Anche quando parliamo di infortuni mortali in occasione di lavoro troviamo Pordenone con 2 vittime e Gorizia con 1 vittima. Udine, invece, non registra vittime durante lo svolgimento di mansioni lavorative. Sono infine 3.773, in calo rispetto alle 3.850 di marzo del 2023, le denunce di infortunio complessive su un totale, in Italia, di 145.130. Vale a dire il 2,6% di quelle rilevate in Italia. Sono le attività manifatturiere, nel 2024, ad essere in cima alla graduatoria delle denunce di infortunio in occasione di lavoro (569), seguite da sanità (195), costruzioni (191), commercio (143) e trasporto e magazzinaggio (121). Per concludere, è la provincia di Udine quella con il maggior numero di denunce totali di infortunio (1.560), seguita da Pordenone (900), Trieste (768) e Gorizia (545).