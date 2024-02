Raffica di furti in casa a Duino Aurisina, casi in aumento

DUINO - AURISINA - Aumentano i casi di furti in abitazione a Duino Aurisina. Lo segnala il sindaco Igor Gabrovec alla luce di recenti segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine nelle ultime settimane. In particolare, le ultime segnalazioni parlano di alcuni tentativi di furto nella notte tra il 19 e il 20 febbraio a Malchina e un’effrazione in località Aurisina lo scorso venerdì. In questo caso, una o più persone sono riuscite a forzare la porta di una cantina che, fortunatamente, non era collegata alle altre stanze dell’abitazione. In generale, i casi si sono concentrati nelle ultime settimane, anche a Prosecco e in altre zone del Carso triestino, alcuni dei quali riusciti. La squadra mobile della Questura ha avviato le indagini per individuare i colpevoli.

La conferma delle forze dell'ordine

Le forze dell’ordine confermano un incremento di questi episodi al di sopra della media fisiologica, ma non un vero e proprio allarme. Al momento non è chiaro se ad agire siano stati uno o più malintenzionati e nella maggior parte dei casi si tratta di effrazioni non andate a segno. Non sempre all’intervento dei carabinieri o della polizia è seguita una denuncia ed è presumibile che alcuni casi non siano stati nemmeno segnalati. Le forze dell'ordine hanno quindi messo in atto dei controlli rafforzati e un’attività informativa rivolta alla cittadinanza, incoraggiando a segnalare presenze insolite al 112 e a rinforzare la difesa passiva con antifurti e inferriate.

La raccomandazione del sindaco

"Come sindaco sono stato informato sia dai singoli cittadini che dalle forze dell'ordine di un incremento di furti e intrusioni in abitazioni private - spiega il sindaco Gabrovec -, il che ci porta a innalzare il livello di attenzione e chiedere ai cittadini di essere altrettanto attenti a quanto succede nei pressi delle loro case. Non esitiamo a contattare le forze dell'ordine al 112, meglio un falso allarme che un allarme mancato, o dato troppo tardi. Ringrazio le forze dell'ordine perché stanno intensificando i controlli sia di giorno che di notte