Successo a colori per i triestini Indaco Duo: esce il nuovo singolo con la casa discografica di Patty Pravo

Firmato il contratto con l'etichetta discografica Azzurra Music per lanciare il nuovo singolo in uscita venerdì 28 maggio, dal titolo "Cromoterapia"

Un sound a colori è la loro cifra stilistica, ma stavolta l’arcobaleno li ha condotti a un vero e proprio “tesoro”: il loro nuovo singolo uscirà con la stessa casa discografica di Patty Pravo. Parliamo dei giovanissimi triestini Simone Forte e Luisa Pistrin, meglio noti come Indaco Duo, che nonostante la giovane età hanno alle spalle 50 concerti tra piazze, teatri, Pride e club, un’esperienza a Sanremo 2019 e due singoli a tema LGBTQ+: "Tonalità" (sigla di Jotassassina 2019, premio Miglior Sigla Ciao Gender/Radio 3 Network), e "Tinte Unite", scritta durante il primo periodo di quarantena. Entrambe sono state eseguite in tutto il Fvg e al Verona Pride 2020, con videoclip da 10mila views e 50 giovani da tutto il mondo tra cui 7 attivisti famosi su TikTok e Instagram. Lo scorso aprile gl Indaco Duo hanno firmato un contratto con l'etichetta discografica Azzurra Music (casa discografica ed editrice di Dodi Battaglia, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Loredana Errore e molti altri) per lanciare il nuovo singolo in uscita venerdì 28 maggio, dal titolo "Cromoterapia"

“Un tormentone fresco ed estivo, scritto dai giovani per i giovani, ma non solo – spiegano Simone e Luisa - che con la sua pungente ironia racconta il collegamento tra i malesseri fisici e quelli spirituali, causati dall'omofobia, dalla distanza, dall'intolleranza, dall'ignoranza, dalla discriminazione e dal grigiore di una società che non educa all'apertura. I due cantautori allora chiamano a gran voce un dottore che prescriva i colori come terapia: la cura a tutti quei mali potrebbe davvero essere il dipingersi con libertà, di orgoglio, di baci, di festa, di voci e di una canzone da urlare e ballare, che sia la ricetta per un nuovo sorriso”.

"C'è stato un gran lavoro dietro questo progetto – raccontano -, un lavoro di complicità, sinergia e anche di nottate insonni. Siamo davvero felici di poter portare alle orecchie del mondo questa nuova canzone che rappresenta noi due ma sappiamo che parla anche per tanti giovani in situazioni tutt'altro che facili, che sicuramente la musica non può aggiustare ma può aiutare a superare con un po' di buona energia. Non vediamo l'ora di portarla dal vivo sui palchi e di vedere tante belle persone colorate cantarla con noi."

Per festeggiare l'uscita del nuovo brano gli Indaco Duo hanno organizzato un esclusivo concerto in streaming per abbreviare tutte le distanze: quella che separa i due cantautori dagli sguardi e dalle mani del loro pubblico e quella che li separa dalla pubblicazione del loro nuovo singolo, ascoltabile in anteprima assoluta e in una veste intima e irripetibile durante l'evento. Una piccola grande avventura di suggestioni, anche visive, per una sequenza di canzoni e video studiati per raccontare la loro storia, dagli inizi fino ai colori di oggi e domani. Il concerto verrà trasmesso Giovedì 27 Maggio 2021 alle ore 21:00, dal set MicroSTudio di Servizi Teatrali di Trieste in esclusiva su Eventbrite. Qui il link per seguire il concerto e per acquistare i biglietti.