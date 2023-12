Lavoro: 4mila assunzioni in meno in Fvg nel 2023, ma a Trieste aumentano

TRIESTE - Le assunzioni in Friuli Venezia Giulia sono in diminuzione rispetto al 2022: circa 4mila in meno. Lo rivela il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato a livello regionale dati Inps. L'indagine, relativa al settore privato, si riferisce ai primi nove mesi del 2023. L'indagine esclude i lavoratori domestici e gli operai agricoli.

La diminuzione

In Fvg la quantità di assunzioni è diminuita del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’area giuliana (+1,9 per cento) e quella isontina (+2,7 per cento) mostrano dei moderati incrementi. La provincia di Pordenone, invece, presenta il passivo più consistente (-7,8 per cento), seguita da Udine (-4,9 per cento).

Le tipologie contrattuali

Nello specifico, in regione si rileva una consistente flessione del numero di nuovi contratti di lavoro in somministrazione (-15,2 per cento, pari a quasi 3.900 unità in meno), connessa probabilmente al rallentamento di molte attività manifatturiere. Le assunzioni a tempo indeterminato evidenziano una contrazione, sebbene più contenuta (-4,5 per cento, 831 in meno). Degna di nota anche la diminuzione del numero di nuovi rapporti di lavoro in apprendistato, rivolti alle persone più giovani (- 7,3 per cento, pari a - 410).

Licenziamenti disciplinari

Tra il 2014 e il 2023 è quasi raddoppiata l'incidenza dei licenziamenti disciplinari dei lavoratori a tempo indeterminato (dal 2,5 del totale nel 2014, all'attuale 5,5 per cento).