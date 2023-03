Speciale immobiliare, il boom turistico "droga" il mercato: cosa succede in città

TRIESTE - Un mercato immobiliare con prezzi e domanda sempre più alti a Trieste, ma per quanto? Non molto a sentire gli agenti immobiliari che, pur fiduciosi nelle potenzialità della città, sono concordi nel dire che i prezzi e la domanda smetteranno di lievitare tra non molto. Il boom del mattone a Trieste starebbe già iniziando a “scricchiolare”, ma la maggior parte degli operatori del settore contattati da Trieste Prima non credono in una bolla prossima all’esplosione, come nel catastrofico 2008 che ha visto un brusco calo dei prezzi, degli investimenti e della ricchezza. Non si sarebbero quindi ancora esauriti i fattori propulsivi che fanno veleggiare il capoluogo giuliano col vento in poppa, e la fisiologica risacca, i cui segnali sono già in vista, non fa così paura a chi vende case per mestiere. Abbiamo analizzato lo scenario passato, presente e futuro insieme a quattro rinomate agenzie immobiliari di Trieste, concordi nel dire che ci si trova davanti a una situazione senza precedenti, per questo non c’è una visione univoca su come evolverà il mercato, ma tutti concordano nel dire che la crescita sta già frenando.

Secondo un collaboratore dell'immobiliare Mazzini "I prezzi sono falsati da un valore di mercato molto troppo alto, spesso c'è una discrepanza tra il prezzo di vendita degli immobili e il loro valore di mercato, il che crea in certi casi difficoltà anche ai periti delle banche; infatti i mutui vengono concessi in base al valore più basso tra quello di perizia e il prezzo di vendita, e i periti devono fare attenzione a stabilire un valore realistico poiché il mutuo verrà concesso in percentuale sulla base di quel valore e, se fosse troppo alto, potrebbe diminuire nel tempo comportando dei rischi importanti per la banca in caso di insolvenza del mutuo". Situazione, questa, che potrebbe potenzialmente condurre a una bolla speculativa, anche se "attualmente i tassi del mutuo sono sensibilmente più alti, fissati dalle banche proprio per controllare e ridimensionare il mercato. Ad ogni modo, dopo un rallentamento delle vendite in prossimità delle feste natalizie, le vendite si sono riprese con l'inizio dell'anno - spiegano dall'agenzia Mazzini -, quindi è difficile immaginare una bolla che esplode, ma piuttosto un protrarsi di questa fase che vede i prezzi mantenersi molto alti, tempi di vendita degli immobili molto ridotti, ma anche molta meno offerta di unità in vendita sul mercato locale”.

Diversi i fattori che hanno portato al boom del settore: dopo una pandemia che ha costretto i cittadini a risparmiare e a vivere la casa a tempo pieno, e quindi a rivalutarne l’importanza, una fortunata combinazione di inflazione prossima allo zero, con tassi e prezzi bassi, in molti si sono aggrappati alla stabilità del mattone, anche per fuggire da criptovalute e mercati sempre più volatili. Oltre a questo, l’aumento delle nascite ha reso necessarie case più grandi, e gli anziani si sono resi conto dell’importanza di essere vicini al centro, con più servizi di prossimità rispetto alle periferie. Ma la spinta risolutiva ai prezzi arriva dal mercato estero, trainato da Austria e Germania, dove compratori con un maggior potere d’acquisto hanno riscoperto Trieste come scenario di “una casa al mare a tiro di macchina - spiega Davide Carlin di Trieste Villas - mentre prima della pandemia puntavano su Palma di Mallorca o altre mete raggiungibili in aereo. Trieste si sta internazionalizzando sempre più ed è un processo che io non vedo ancora saturo, anzi è in crescita”.

Trieste Villas ha un portafoglio di clienti di nicchia, generalmente facoltosi: “Il valore medio dei nostri immobili è 600mila euro. Le case di valore inferiore vengono comprate, orientativamente, per il 70 per cento dagli italiani e per il 30 per cento da stranieri. La proporzione si inverte per le case che scavallano la soglia dei 600mila, che vengono acquistate dagli stranieri al 70 per cento. Sono quelle con vista mare quelle ad andare per la maggiore, anche quando il mare si vede da lontano, come San Vito e i colli di Trieste”. Sarebbero quindi i turisti stranieri quelli più pronti ad acquistare i gioielli con vista offerti dalla città, mantenendo così i prezzi alti e, giocoforza, meno accessibili alla maggior parte dei triestini, che devono invece ricorrere al mutuo. Tuttavia, secondo Carlin, “Non credo nella bolla sul mercato triestino: se un appartamento nuovo in centro veniva venduto a 2700 euro al metro quadro, ora siamo intorno ai 3500, non come a Milano che si è passati da 7mila a 16mila in certe zone. I grandi aumenti ci sono stati ma solo per case con certe caratteristiche, come appunto il terrazzo e la vista mare. Più che altro sono crollati i tempi di vendita. Colleghi più anziani di noi parlano di una foga all’acquisto che non ha precedenti nel passato”, una tendenza che difficilmente potrà continuare per molto “matematicamente ci sarà una flessione a meno che non si crei un’inversione di tendenza in una delle variabili macroeconomiche: tassi alti, inflazione e prezzo medio non vanno di pari passo con redditi e stipendi, quindi il potere d’acquisto diminuirà”.

Virginia Cuffaro dell’agenzia Gallery, crede invece che “probabilmente arriverà il punto in cui i prezzi si congeleranno, ma non diminuiranno. E’ vero che il mercato sta subendo una leggera frenata, ma colleghi in giro per l’Italia mi descrivono una situazione ben diversa dalla nostra in questo inizio anno, loro vivono vere e proprie tragedie” e specifica che “A Trieste i prezzi non sono così alti come si crede, siamo ancora la città sul mare con i prezzi più bassi in Italia. Una volta mi accadeva spesso che gli stranieri chiedessero ‘perché costa così poco? Dov’è la fregatura? Succede ancora, anche se di meno”.

Un mercato estero ancora florido, quindi, che per la maggior parte si concentra su Austria e Germania meridionale, ma in cui non mancano americani, inglesi, brasiliani, francesi, quasi nessuno dalla Spagna ma una crescente richiesta dall’est Europa. “Tantissimi i clienti dalla Serbia - spiega Cuffaro - praticamente sparita la clientela dalla Russia. Inoltre stanno nascendo delle figure di appoggio alla clientela ungherese, sempre più numerosa. Ci sono tre o quattro persone in città, madrelingua che vivono qui da anni, scremano gli annunci e fissano appuntamenti per i clienti in Ungheria, accompagnandoli, facendo da interpreti e aiutandoli nelle pratiche. Hanno un guadagno a parte rispetto alle agenzie”. Non mancano nemmeno gli italiani da altre regioni come il Veneto, e tantissimi triestini di rientro che vogliono trascorrere qui gli anni della pensione”.

La clientela serba, in particolare, si distingue per la propensione alla ristrutturazione fai da te in un mercato non florido per gli immobili da ristrutturare, nonostante i prezzi del nuovo siano alti. Questo a fronte della crisi delle materie prime, sempre più care e introvabili, che fanno lievitare tempi e costi dei cantieri.

Tornando alla leggera flessione di inizio 2003, Cristian Carabellese dell’agenzia Rizza precisa che “Non stiamo assistendo a un drastico calo ma a un piccolo rallentamento a partire da questo Natale. Nell’immaginario c’è paura per aumenti economici, bollette, crisi, guerre, mutui alti. Probabilmente il calo del mercato sarà controllato, anche perché in molti investono in immobili a uso turistico e il turismo in crescita, da solo, potrà trainare ancora per qualche mese fino all’estate”.

Un boom turistico che, come confermano tutti gli intervistati, ha un rovescio della medaglia: chi decide di investire nelle case trova molto più redditizio l’uso turistico e sempre più raramente sceglie la locazione a famiglie o studenti, infatti il settore degli affitti ha subito un boom di prezzi molto maggiore rispetto a quello delle compravendite. Trovare una casa in affitto a Trieste è ormai impresa ardua, oltre che costosa, con canoni aumentati di oltre 50 euro al mese in pochi mesi, tanto che il Comune ha dovuto riparamentrare la tabella delle agevolazioni fiscali su tariffari più alti. Il tutto, anche a fronte di una crescente domanda di appartamenti in affitto da “tantissimi lavoratori che arrivano da altre zone d’Italia come medici e bancari“, conferma l’agenzia Rizza.

Ma quando il turismo non basterà più a trainare il mercato? Secondo Carabellese, in linea con i colleghi, “ci sarà un rallentamento, ma non brusco come nel 2014. Oggi c’è maggiore prudenza in ambito bancario, una parte dei triestini che fino all’estate potevano affacciarsi ad un mutuo, oggi non possono perché rispetto a un anno fa la rata è quasi raddoppiata. Molte banche hanno anche interrotto l’opzione del mutuo al 100 per cento”. I tassi alti, quindi, da un lato frenano gli acquisti, dall’altro potrebbero controllare la domanda, e di conseguenza l’aumento dei prezzi e dell’inflazione.

Un altro fattore, spiega Carabellese, è la saturazione del mercato: “C’è una gran quantità di agenzie nuove, perché negli anni sono state allentate le maglie degli esami da agente (tendenza invertita solo di recente), quindi abbiamo più venditori e meno case disponibili. Noi non sentiamo tanto il fenomeno perché abbiamo una clientela affezionata e facciamo del passaparola la nostra forza. Il mercato è cambiato, ora è più che mai importante investire sul web e sui social”.

Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato immobiliare si può notare come alcune zone, dopo aver raggiunto una sorta di saturazione negli anni passati, siano meno richieste sul mercato attuale. E’ il caso di via Rossetti, ricercatissima negli anni ottanta e ora “snobbata” dai clienti, oppure Cavana, molto di moda dopo la riqualificazione e ora soppiantata da viale XX Settembre e vie limitrofe. In generale il centro è molto più richiesto dei rioni e delle periferie, anche se Servola ha visto un consistente rialzo dei prezzi dopo la chiusura dell’area a caldo della Ferriera, e anche San Vito risulta molto popolare. Da segnalare anche la “corsa” al condominio Verdemare, l’edificio dell’ex sede del Piccolo, in campo Marzio, una serie di appartamenti che racchiudono le caratteristiche oggi più ricercate dai clienti (vicinanza al centro, buona classe energetica, balconi, vista mare) e che è stato letteralmente preso d’assalto dopo il lockdown e la ristrutturazione. Un mercato, quello triestino, la cui evoluzione è governata da una serie di eventi che forse non hanno precedenti nella storia recente. Davanti a questi mutamenti non esistono previsioni univoche sul futuro, anche se tutti sembrano concordi sul fatto che la crescita del mercato potrebbe avere i mesi contati.