La rivolta del superbonus: se un condominio su tre ha "licenziato" amministratore

*TRIESTE - “Solo un amministratore di condominio su venti ha avuto una buona esperienza col superbonus 110 per cento e un terzo degli amministratori ha perso il condominio perché l’iter non è andato a buon fine”. Lo dichiara Tiziana Brecevic, presidente dell’Aiac di Trieste (Associazione italiana amministratori di condominio), riportando dati relativi agli iscritti nel territorio triestino. Numeri scoraggianti per questa misura di sostegno, la cui evoluzione è stata segnata da innumerevoli modifiche dei criteri d’accesso.

Gran parte del lavoro finito nel niente

“Inizialmente - spiega Brecevic - sembrava una notizia bellissima, che poteva migliorare il patrimonio immobiliare. Poi sono cominciate le modifiche e i problemi. In primis il blocco della cessione del credito da parte delle banche, in seguito al quale le stesse imprese hanno rinunciato, quindi è stato necessario cercare altre offerte, e alcuni si sono trovati in una situazione non favorevole rispetto ai condomini”. Altri problemi sono sorti quando il termine di presentazione della delibera condominiale per beneficiare del bonus è stato fissato al 18 novembre 2022. “Questo ha bloccato i lavori per mesi - spiega la presidente -, gran parte del lavoro che è stato fatto, nostro e dei tecnici, è finito nel niente. Ora bisognerà vedere cosa si potrà commutare nel bonus 90, comunque detraibile in 10 anni. Qualche associato si è appoggiato a una Esco (Energy Service Company, ndr), i lavori sono stati seguiti e l’esperienza è stata positiva, ma sarà un caso su venti”.

"La prima persona contro cui viene puntato il dito"

Si parla di un ambito che tocca molto da vicino la figura dell’amministratore, che è responsabile della procedura fiscale, ha l’incarico di seguire l’iter del cantiere e, alla sua conclusione, deve attendere la verifica dell’Agenzia delle entrate ed eventuali revisioni. Per questo riceve un compenso che varia dall’1,5 al 2 per cento dell’importo dei lavori e non è detraibile. Se qualcosa non va a buon fine e non si riesce a ottenere il bonus, spiega Brecevic, “l’amministratore è la prima persona su cui i condomini puntano il dito, perché lui è responsabile e ha seguito l’iter. Se l’esito non dipende dalla sua mansione rispondono i condomini, ma questi possono rivalersi su di lui. Infatti, a causa di questo bonus in cui l’iter non è andato a buon fine, alcuni hanno perso il condominio. È successo almeno dieci su trenta dei nostri iscritti a Trieste”.

I lavori al 90 per cento

Oltre ai citati problemi ci sono quelli relativi all’aumento del costo e alla reperibilità delle materie prime, con preventivi che nel corso del tempo si sono rivelati inattuali, soprattutto per la fornitura dei serramenti e degli infissi. Questo ha portato, in alcuni casi, a rivedere i preventivi allungando così i tempi. Ci sono poi i problemi legati ai cantieri che attendono ancora una risposta per procedere almeno con il bonus al 90 per cento. “Risposte che però ancora non abbiamo ricevuto”.