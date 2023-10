Caso Resinovich: continuano le indagini, sentiti anche gli “amici di Romans”

TRIESTE - Continuano le indagini sul caso Resinovich a opera della squadra mobile della questura, coordinata dal pubblico ministero titolare del fascicolo, Maddalena Chergia. Sono stati sentiti infatti in questi giorni Laura Grassi e Giuseppe Gramegna, i cosiddetti “amici di Romans” di Liliana e Sebastiano. Il Gip Luigi Dainotti, che ha disposto la riapertura delle indagini, aveva infatti richiesto un’analisi completa dell’hard disk che Visintin avrebbe consegnato alla coppia, chiamata a riferire anche sulla presenza di contanti nell'abitazione di via Verrocchio. Sul tema è stata sentita anche Gabriella Micheli, l’amica e vicina di casa di Lilly che, insieme a Sebastiano e a Sergio Resinovich, dovrà chiarire le circostanze del ritrovamento della fede nuziale.

Anche Claudio Sterpin è stato convocato in Questura qualche settimana fa per chiarire la sua posizione sui social, e avrebbe dovuto fornire agli inquirenti tutte le password dei suoi profili.

Fulvio Covalero, raggiunto al telefono, dichiara di non essere stato più contattato dalla squadra mobile dal 27 dicembre 2021, anche se in seguito è stato prelevato il suo Dna, sempre su disposizioni del Gip. Abbiamo tentato di contattare anche Sebastiano Visintin, senza fortuna. Le indagini proseguono e nel frattempo si avvicina il termine indicativo dei sei mesi per concludere questo ulteriore “sforzo investigativo”.