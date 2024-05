Asilo di Roiano, ecco le indicazioni al Comune dai gruppi di maggioranza della terza circoscrizione

TRIESTE - "Dopo una lunga e attenta riflessione, anche a seguito dell’audizione dell’assessore alle politiche dell’educazione Maurizio De Blasio e di quello alle politiche delle risorse umane Stefano Avian, i gruppi consiliari di maggioranza del consiglio della terza circoscrizione, al fine di garantire l’apertura dell’asilo nido di Roiano per l’anno scolastico 2024-2025, chiedono che il Comune di Trieste tenga in considerazione l’eventualità di inserire nella delibera o nelle linee guida per la concessione ad un soggetto privato del nuovo asilo nido di Roiano alcune indicazioni". Lo ha detto il presidente della terza circoscrizione, il leghista Gianluca Parisi, dopo la bocciatura nel parlamentino di Gretta, Barcola e Roiano della proposta del Comune di privatizzare per 33 posti su 66 il servizio del nuovo nido d’infanzia a Roiano. Parisi ha elencato le indicazioni da porre in essere, ossia che "il soggetto privato" preveda "l’assunzione di personale attingendo preventivamente dai cittadini e delle cittadine che hanno partecipato ai bandi indetti da parte del Comune di Trieste nel corso degli anni e che attualmente sono in graduatoria in attesa", o anche che "si adoperi per adeguare il trattamento economico del personale che verrà occupato nel nuovo asilo di Roiano al pari del personale attualmente occupato in strutture similari comunali, al fine di garantire la continuità educativa che, nel caso di contratti instabili e precari, verrebbe meno"; ancora tra le indicazioni Parisi chiede "che il Comune di Trieste preveda annualmente l’istituzione di una graduatoria annuale per l’inserimento dei bambini nell’asilo nido di Roiano e che faccia rispettare la sua priorità all’interno del complesso, e, infine, che gli aiuti regionali sia nel caso di asili nido comunali che asili nido privati vengano strutturati e concessi in maniera continuativa". Parisi ha tenuto a precisare che "il mio voto è stato favorevole esclusivamente per garantire l’apertura dell’asilo per l’anno 2024-2025".