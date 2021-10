Indice di criminalità: Trieste è 20esima in Italia per il Sole 24 ore

Trieste è al 20esimo posto in Italia per indice di criminalità secondo la classifica del Sole 24 ore che contempla 106 province italiane. I dati sono relativi al 2020, anno in cui ci sarebbero state in città 3341,5 denunce ogni 100mila abitanti. Il capoluogo giuliano è ancora primo in Italia per episodi di violenza sessuale, dato che, anche a detta delle autorità, sarebbe imputabile a un maggior grado di consapevolezza da parte delle donne e alla “virtuosa” abitudine di denunciare le molestie di qualsiasi gravità.

Un’allarmante quarta posizione, inoltre, per reati relativi agli stupefacenti, oltre al quinto posto per truffe e frodi informatiche, il decimo per estorsioni, il 13esimo per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile e il 15esimo per tentati omicidi. Un “rassicurante” ultimo posto, invece, per gli omicidi volontari, e il penultimo per gli incendi. Gorizia, invece, al 45esimo posto nella classifica globale, sarebbe la “capitale dell’usura”, ambito in cui si piazza al primo posto. 37 le tipologie di reati tenute in considerazione dal Sole 24 ore, che fotografano una situazione ben diversa da un’altra classifica: quella del recente sondaggio Numbeo che dipingeva Trieste come la 12esima città più sicura al mondo.

Interviene sull’argomento la segretaria provinciale del Pd Laura Famulari: “ “ A campagna elettorale chiusa e fuor di polemica, dobbiamo purtroppo constatare che le preoccupazioni per la sicurezza a Trieste sono fondate e che la nuova giunta Dipiazza ha davanti tanto lavoro per recuperare posizioni. I primati negativi della nostra città aspettano interventi efficaci soprattutto sul piano dell'inclusione sociale e della prevenzione: confidiamo che la composizione della Giunta terrà conto anche di queste criticità della città”.