Infarto in via Cicerone, anziano salvato dal 118

TRIESTE - I sanitari del 118 hanno salvato un uomo di circa 80 anni che nella mattinata di oggi 27 ottobre è stato colpito da un malore. E' successo a Trieste, in via Cicerone dove sono intervenute l'ambulanza e l'automedica. L'uomo stava camminando lungo la strada, quando si è accasciato al suolo. Tempestiva l'azione del 118. L'uomo è stato rianimato sul posto ed è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara.