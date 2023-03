Arresto cardiaco in casa e in ambulanza: 58enne rianimata e trasportata a Cattinara

TRIESTE - Una donna di 58 anni è stata soccorsa questo pomeriggio per un infarto cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. E' successo in un'abitazione nella zona periferica di Trieste. A dare l'allarme è stato il marito che l'ha trovata priva di sensi. L'uomo, su indicazione degli infermieri della Sores, ha iniziato la rianimazione cardiopolmonare. In brevissimo tempo sono quindi giunti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, che hanno continuato le manovre salvavita e il cuore della donna ha ripreso a battere. La 58enne è stata quindi intubata dal rianimatore e caricata in ambulanza. È sopraggiunto un secondo arresto cardiocircolatorio durante il trasporto a sirene al Cattinara. La donna è stata nuovamente rianimata e quindi accolta in gravi condizioni all'ospedale.