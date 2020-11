Malore fatale mentre lavora in cantiere: muore un uomo di 54 anni

Faceva lavori di manutenzione in un cantiere edile, poi si è accasciato a terra perdendo i sensi e non si è più svegliato, probabilmente per un infarto. L'uomo, riporta Telefriuli, aveva 54 anni e stava lavorando in un cantiere di via dell'Istria con i colleghi, che hanno immediatamente chiamato il 112. L'ambulanza del 118 è intervenuta in codice rosso, sul posto anche la Squadra Volante della Polizia di Stato. Le manovre di rianimazione, anche se praticate in tempi rapidi, non hannno avuto alcun esito e si è potuto solo constatare il decesso.