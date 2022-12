Arresto cardiocircolatorio sul Carso e in centro: salvati due uomini

Grazie alle tempestive manovre di rianimazione, due uomini sono stati salvati dopo essere stati colpiti da un arresto cardiaco. Il primo caso si è verificato a Borgo San Mauro nell'androna di un palazzo. Vittima un 53enne che, dopo essere stramazzato al suolo, è stato rianimato da alcuni passanti. Poco dopo sono arrivate sul posto un'ambulanza da Monfalcone e un'automedica da Obicina. Una volta stabilizzato e intubato, il 53enne è stato trasportato a Cattinara.

Il secondo caso si è invece verificato in via Fabio Severo. Un 70enne è stato colto da infarto nei pressi di un garage e poi il suo cuore ha smesso di battere. Anche in questo caso è stato rianimato da una persona che in quel momento si trovava con lui. In seguito sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno prima defibrillato, poi intubato e stabilizzato. Il 73enne è stato trasportato a Cattinara

secondo caso via fabio severo 70enne nei pressi di un garage stramzaazato als uolo una persona vicino l ha rinaimato praticamernte lì sul posto poi arrivati i sanitari del 118 che l'hanno defibrillato poi intubato e stabilizzato e portato a C