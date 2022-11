Colta da infarto in casa a Gorizia: 80enne all’ospedale

Si accascia a terra per un malore in un'abitazione a Gorizia e viene portata d'urgenza in ospedale. E' successo a una donna di 79 anni, questo pomeriggio intorno alle 15 . A dare l'allarme sono state le persone che si trovavano in quel momento con lei, che hanno chiamato il Nue112. Sul posto, avvertito dagli infermieri della Sores, è arrivato l'equipaggio dell'automedica del 118 proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'ambulanza proveniente da Gorizia, giunta sul posto dopo due minuti dalla chiamata. La pensionata è stata rianimata e trasportata in codice rosso all'ospedale di Gorizia.