Tragedia

/ Largo della Barriera Vecchia

Gravissimo a Cattinara dopo l'infarto in strada: morto settantenne

L'uomo, nato nel 1951, era stato trovato in arresto cardiaco in largo Barriera, davanti alla sede della Cgil. Rianimato dai sanitari del 118 e portato a Cattinara in gravissime condizioni, non ce l'ha fatta