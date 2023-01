Si accascia a terra in largo Barriera, settantenne gravissimo a Cattinara

TRIESTE - E' gravissimo. I sanitari del 118 hanno soccorso un uomo del 1951 che poco dopo le 9 di oggi 6 gennaio, nei pressi di largo Barriera, è stato colpito da un infarto. L'uomo si è accasciato al suolo ed è stato rianimato a lungo dal personale di un'ambulanza che in quel momento stava transitando lungo corso Saba. Subito dopo è giunta sul posto l'automedica ed un'altra ambulanza. L'uomo è stato intubato e trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Cattinara. La notizia è in aggiornamento.