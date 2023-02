Infarto in pieno centro, turista rianimato da due medici e portato a Cattinara

TRIESTE - Un turista settantenne e originario di Zagabria è stato trasportato all'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un arresto cardiaco avvenuto nella zona del passaggio James Joyce, detto ponte curto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi 4 febbraio e ha visto la presenza di numerosi testimoni. L'uomo, come detto, dopo aver accusato il malore si è accasciato al suolo ed è stato immediatamente soccorso da due medici che si trovavano nei paraggi. Fondamentale si è rivelato l'utilizzo del defibrillatore in dotazione alla farmacia Biasoletto, poco distante dalla scena. Una volta contattato il numero unico per le emergenze, la centrale operativa ha inviato sul posto i soccorsi. Ben tre le ambulanze giunte sul canale a sirene spiegate: una Sogit, una che si trovava in zona e la terza giunta poco dopo. Sul posto è stata inviata anche l'automedica che ha dovuto scendere da Opicina, in quanto quella in centro era impegnata in un altro intervento. L'uomo, dopo essere stato rianimato per circa venti minuti, è stato trasportato all'ospedale triestino.