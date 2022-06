Infarto in strada, gli amici e il defibrillatore lo salvano

TRIESTE - La prontezza di riflessi nel ricordarsi che le farmacie dispongono di defibrillatori, la corsa per recuperarlo, la prima scarica e la consegna dell'amico ai sanitari del 118 che concludono l'intervento. Un 65enne è stato salvato così, nella tarda serata di ieri 25 giugno nei pressi di piazzale Valmaura, all'incrocio tra la via omonima e via Flavia. Sono circa le 22 e l'uomo si trova in strada con alcuni conoscenti quando, improvvisamente, è vittima di un malore. Si accascia al suolo e viene prontamente rianimato da una delle due persone che sono con lui (preparato dal punto di vista del primo soccorso, in gergo tecnico detto definito come basic life support- early defibrillation, vale e dire BLSD). L'altro, corre alla farmacia All'Annunziata (all'incrocio tra via dell'Istria e via Fianona), e afferra il defibrillatore con cui praticano una prima, ma importantissima scarica. Subito dopo arrivano i sanitari del 118 allertati dal 112. Una volta sul posto, il 118 rianima l'uomo, lo intuba e lo carica sull'ambulanza, destinazione Cattinara. Vivo, grazie agli amici, a un defibrillatore e al 118.