Paziente aggredisce una neurologa triestina a Monfalcone

MONFALCONE - Ancora un episodio di violenza ai danni dei sanitari. Una neurologa triestina di 60 anni è stata aggredita da un paziente problematico nella giornata di lunedì, poco dopo le 9, all’ambulatorio neurologico dell’ospedale San Polo di Monfalcone. A causa dell'aggressione sono finite al pronto soccorso anche altre due infermiere, intervenute per aiutare la 60enne. Lo ha riportato Il Piccolo. L'uomo, un cinquantenne con vari problemi di salute, anche ipovedente, ha dato in escandescenze e ha iniziato ad assumere comportamenti minacciosi e aggressivi verso le tre donne. Alla dottoressa sono stati sottratti anche gli occhiali da vista.

I fatti

Secondo quanto riferito dalla 60enne a Il Piccolo, il paziente, già noto al personale medico per i suoi comportamenti impulsivi, è arrivato all'ospedale molto prima dell'orario concordato e, a causa della sua condizione "particolare," gli è stato concesso un appuntamento anticipato. Sempre stando al racconto, l'uomo è arrivato in stato alterato e ha reagito in modo aggressivo quando la dottoressa gli ha comunicato che la prossima visita sarebbe stata programmata tra quattro anni. Il cinquantenne ha iniziato a battere i pugni sulla scrivania e ad aggredire verbalmente la dottoressa, per poi afferrarla per il braccio e richiedere i suoi occhiali. Una delle infermiere presenti ha tentato di allontanarlo dalla 60enne, mentre l'altra ha chiamato le forze dell'ordine, in seguito intervenute con i carabinieri. Quest'ultima, dopo aver dato l'allerta, è rientrata e ha cercato di impedire all'uomo di prendere gli occhiali del medico posizionati sulla scrivania (poi non più rivenuti ndr), riportando una contusione con una prognosi di cinque giorni. L'altra infermiera ha subito uno choc. Nel frattempo, il paziente si è semplicemente allontanato.

La condizione delle tre donne

Le tre donne sono finite al pronto soccorso: la dottoressa, subito dopo l'episodio, è stata tenuta in osservazione nell'area Emergenza per una crisi ipertensiva. Ha inoltre riportato contusioni al braccio destro con una prognosi di 7 giorni. Una delle infermiere ha riportato una contusione con una prognosi di 5 giorni, mentre l'altra, profondamente scossa dall'incidente, è stata trasferita alla Cardiologia di Cattinara per ulteriori esami. Ieri mattina il fatto è stato segnalato alle autorità.