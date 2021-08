Infissi pericolanti a causa del maltempo: via Filzi chiusa al traffico

A causa del maltempo sono stati 18 gli interventi portati a termine nella giornata di oggi dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste per la messa in sicurezza, tra gli altri, di tende, alberi e finestre pericolanti. L'utlimo risale alle 17:30, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti all'ex palazzo della Polfer in via Filzi per la messa in sicurezza di infissi pericolanti. La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale

Gallery