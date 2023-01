Incidente sul lavoro, investiti dentro scalo Legnami, in due a Cattinara

TRIESTE - Un uomo di 63 e un giovane sulla ventina sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara dopo essere stati investiti, nei pressi di scalo Legnami, da una autovettura che transitava. Per ragioni al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, la macchina non li avrebbe visti, investendoli e sbalzando i due malcapitati a qualche metro di distanza. Sul posto, allertati dalla centrale operativa di Palmanova, sono giunti i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica. Per il sinistro e le rispettive competenze sono state allertate anche l'Autorità portuale e la Capitaneria di porto. I due sono rimasti sempre coscienti. Le loro condizioni non sono gravi.