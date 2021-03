Urtato da un container in molo VII, portuale a Cattinara

E' stato portato all'ospedale di Cattinara il marittimo che poco dopo le 8 di oggi 14 marzo è rimasto vittima di un infortunio avvenuto a bordo di una nave ormeggiata in molo VII a Trieste. L'uomo, che sarebbe di origine italiana, stava lavorando alle operazioni di scarico della nave quando improvvisamente, forse per una manovra sbagliata, è stato urtato da un container in movimento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno preso in carico il malcapitato e le squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo regionale. Le condizioni dell'infortunato non sembrebbero gravi.