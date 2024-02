Ennesimo incidente sul lavoro: volo di sei metri a Gorizia, operaio grave a Cattinara

GORIZIA - Una brutta caduta da sei metri in un cantiere nei pressi del castello di Gorizia: è successo nella mattinata di oggi, mercoledì 21 febbraio. L'uomo, un 58enne che lavorava al cantiere di riqualificazione del Bastione Fiorito, è stato soccorso questa mattina dal personale sanitario del 118, che lo ha stabilizzato e intubato sul posto. Ha riportato un trauma cranico grave ed è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Cattinara. Si trova ora in rianimazione, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti un'ambulanza proveniente da Gorizia, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso, inviati dalla centrale operativa Sores. Le cause sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto anche i vigili del fuoco. Anche ieri, a Trieste, si sono verificati ben due incidenti sul lavoro, per fortuna non gravi.