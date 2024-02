Ennesimo incidente sul lavoro: volo di sei metri a Gorizia, operaio a Cattinara

GORIZIA - Una brutta caduta da sei metri in un cantiere nei pressi del castello di Gorizia: è successo nella mattinata di oggi, mercoledì 21 febbraio. L'operaio è stato soccorso questa mattina dal personale sanitario del 118, inviato dalla centrale operativa Sores, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata all'ospedale di Cattinara. Ieri, a Trieste, si sono verificati ben due incidenti sul lavoro, per fortuna non gravi. Notizia in aggiornamento.