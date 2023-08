Grave infortunio sul lavoro in via Manna: 22enne a Cattinara

TRIESTE - Brutto incidente in via Ruggero Manna: un ragazzo di 22 anni di origini straniere lavorava in un cantiere edile quando è caduto da una scala procurandosi un grave trauma cranico. È successo intorno alle 16 di oggi, giovedì 3 agosto. Stando a quanto si apprende, il giovane lavorava in un grande cantiere in via Sant'Anastasio ma, per cause al vaglio della polizia di stato, è stato trovato privo di sensi poco lontano, in prossimità del civico 6 di via Ruggero Manna. Sul posto gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, che hanno portato il ferito all'ospedale di Cattinara in codice rosso. La centrale operativa Sores ha anche allertato la polizia di stato, che indaga sull'accaduto.