Grave infortunio in cantiere a Monfalcone: lavoratori in sciopero

Dopo un grave infortunio nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone la Rsu Fiom Cgil assieme alla Fiom e alla Cgil provinciale hanno organizzato uno sciopero di due ore alla fine di ogni turno per la giornata di oggi. Come spiegato in un comunicato dei sindacati, l'incidente ha avuto Lugo nella mattinata di ieri, 15 marzo, in cui "un lavoratore dei una ditta in appalto, durante un’operazione di movimentazione effettuata mediante gru carroponte è stato colpito da un carico in salderia B (centro Mas) e cadendo a terra si è infortunato in modo serio".

"Negli ultimi mesi – continua la nota – abbiamo ripetutamente segnalato, a tutti i livelli, gravi episodi di mancato rispetto delle norme di sicurezza in tutto lo stabilimento, in particolare dove opera l’appalto e nell’area dove è accaduto questo ultimo infortunio. Nonostante le rassicurazioni date da Fincantieri in tema di ambiente e sicurezza e nonostante il confronto quotidiano con l’azienda su queste tematiche, continuano a verificarsi casi che mettono a rischio l’incolumità di chi opera nei cantieri. Tutto questo risulta ancora più preoccupante a fronte degli investimenti sulla sicurezza che Fincantieri ha fatto in seguito agli infortuni mortali successi a Monfalcone a partire dal 2008".

"Riteniamo che l’aumento dell’appalto- concludono i sindacati -, in una situazione da tempo fuori controllo, rappresenti un grosso problema anche per le questioni di ambiente e sicurezza, con costi sociali che ricadono sulla comunità. Come Fiom non abbiamo mai dato né daremo mai un prezzo alla sicurezza: ci adoperiamo quotidianamente per tutelare l’incolumità di chi lavora e a tal fine non esiteremo ad adoperare ogni mezzo a nostra disposizione".